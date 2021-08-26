İlgi yoğun! Yapılandırmaya 3.5 milyon mükellef başvurdu

69 milyar 125 milyon 497 bin 413 lira alacak yapılandırıldı ve 2 milyar 873 milyon 438 bin 970 lira tahsilat gerçekleşti.

Son hafta

Borçları yapılandırmak için 31 Ağustos Salı günü bitimine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. 9 Haziran’da yürürlüğe giren kanun kapsamında kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılıyor. Güncellenen borçların taksitle ödenmesine olanak tanınıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitiminden sonra yasadan faydalanabiliyor. Matrah ile vergi artırımı yapan mükellefler hakkında ise inceleme ve tarhiyat yapılmıyor.

Büyük avantaj

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek ve peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim uygulanacak. Başvurular ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi www.gib.gov.tr veya e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek yahut posta yoluyla da yapılabilecek.