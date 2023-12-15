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Gündem İlgezdi’den ballı ihale
Gündem

İlgezdi’den ballı ihale

Yeniakit Publisher
2023-12-15 10:43:00 -
İlgezdi’den ballı ihale

İsmi yolsuzluklarla anılan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin bu defa kamunun parasını çarçur ettiği ortaya çıktı. İlgezdi, deprem-salgın gibi istisnai durumlar için kurumlara verilen 21-B maddesi kapsamında belediyenin basit bir internet uygulamasını 1 milyon 548 bin liraya adrese teslim etti.

HABER MERKEZİ

İsmi yolsuzluklarla anılan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin bu defa kamunun parasını çarçur ettiği ortaya çıktı. İlgezdi’nin, belediyenin basit bir internet uygulaması için astronomik bedel ödediği öğrenildi. Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleşen “Web sitesi ve mobil uygulama hizmet alımı” ihalesinin tam 1 milyon 548 bin TL’ye mal olduğu belirlendi. Bu arada, Universal Yazılım AŞ. firmasına paslanan astronomik ihale için sadece deprem, salgın ve yangın gibi doğal afetlerde kurumlara “ilansız” ihale yapma imkanı tanıyan 21-B maddesinin işletildiği belirtildi.

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Yorumlar

Ercan

21/B maddesinin sadece acil durumlar için kullanılacağını Mansur Yavaş Akit gazetesine öğrettiğini göre bundan sonra AKP belediyelerinin yapacağı ihalelerde buna riayet edip etmediğini de çok sıkı bir şekilde takip edeceklerine eminim, öyle değil mi Akit?

Ömer

İstanbul Ankara olmak üzere diğer il ve ilçelerde bu gibi hırsızlık çalma görevi kötüye kullan ma ne derseniz ismine.. peki yöneten kim? niçin bu kişiler ceza almıyor niçin bu zararlar bu kişilerden alinmiyor. 600 milletvekili bakanlar savcılar ne yapiyor
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