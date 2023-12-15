İlgezdi’den ballı ihale

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İsmi yolsuzluklarla anılan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin bu defa kamunun parasını çarçur ettiği ortaya çıktı. İlgezdi’nin, belediyenin basit bir internet uygulaması için astronomik bedel ödediği öğrenildi. Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleşen “Web sitesi ve mobil uygulama hizmet alımı” ihalesinin tam 1 milyon 548 bin TL’ye mal olduğu belirlendi. Bu arada, Universal Yazılım AŞ. firmasına paslanan astronomik ihale için sadece deprem, salgın ve yangın gibi doğal afetlerde kurumlara “ilansız” ihale yapma imkanı tanıyan 21-B maddesinin işletildiği belirtildi.