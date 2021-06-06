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Ekonomi Ilgaz Korkmaz Temsa Genel Müdürü oldu
Ekonomi

Ilgaz Korkmaz Temsa Genel Müdürü oldu

Sabancı Grubu bünyesindeki TEMSA Motorlu Araçlar Genel Müdürlüğü görevine, Ilgaz Korkmaz atandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 20:28:00 -
Ilgaz Korkmaz Temsa Genel Müdürü oldu

Şubat 2019 tarihinden bu yana Sabancı Grubu bünyesindeki Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ’de Perakende ve Özel Müşteriler Satış Direktörü olarak görev yapan Ilgaz Korkmaz, 1 Haziran 2021 itibarıyla Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı. Ilgaz Korkmaz, 25 Şubat 2019 tarihinden bu yana da Brisa’da Otopratik ve Propratik hızlı bakım zincirleri, Otopratik markalı yedek parça ve akü, Bandag kaplama ve Lassa-Bridgestone-Dayton-Kinesis markalı tüketici ve ticari lastiklerin özel müşteriler, filo, kamu, zincir mağaza ve perakende satış kanallarından sorumlu olarak Perakende ve Özel Müşteriler Satış Direktörü görevini yürütmekteydi.

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