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Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

15 Ocak 2019 Salı 09:59
Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:59
  1. Çankırı
  2. Ankara
  3. Ilgaz
  4. Kastamonu
  5. sis

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