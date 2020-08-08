İletişim Başkanlığı’ndan önemli açıklamalar

‘Staj Seferberliği Programı’ hakkında TercihFest Açılış programında konuşan Altun, yetenekleri olan kişilere doğrudan ulaşabilmeleri amacıyla tüm üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanacağını açıkladı.

Programa video konferans yoluyla katılan Fahrettin Altun, ‘staj Seferberliği Programı’ için şu açıklamaları yaptı.

"Staj Seferberliği Programını başlattık"

Altun, bu açıklamayı müjde olarak öğrencilere duyurarak, "Cumhurbaşkanlığı olarak kamu ve özel sektörün ihtiyaç duydukları yeteneklere doğrudan ve ülkemizin her yerinden ulaşabilmeleri amacıyla tüm üniversite öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlayan Staj Seferberliği programını başlattık." Dedi.

"Geleceğin iletişimcileri dijital gelişmeleri takip değil, şekillendirmek zorunda"

Aynı zamanda öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı.

"Geleceğin iletişimcileri, geleceğin sosyal bilimcileri salt teknolojik ve dijital gelişmelerin medya dünyasına yansımalarını ve yaratacağı dönüşümleri takip etmek değil, bunları şekillendirmek de zorunda."