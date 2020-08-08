  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İletişim Başkanlığı’ndan önemli açıklamalar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TercihFest Açılış Programında yaptığı konuşmada ‘Staj Sseferberliği’ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:08:00 -
İletişim Başkanlığı’ndan önemli açıklamalar

‘Staj Seferberliği Programı’ hakkında TercihFest Açılış programında konuşan Altun, yetenekleri olan kişilere doğrudan ulaşabilmeleri amacıyla tüm üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanacağını açıkladı.

Programa video konferans yoluyla katılan Fahrettin Altun, ‘staj Seferberliği Programı’ için şu açıklamaları yaptı.

"Staj Seferberliği Programını başlattık"

Altun, bu açıklamayı müjde olarak öğrencilere duyurarak, "Cumhurbaşkanlığı olarak kamu ve özel sektörün ihtiyaç duydukları yeteneklere doğrudan ve ülkemizin her yerinden ulaşabilmeleri amacıyla tüm üniversite öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlayan Staj Seferberliği programını başlattık." Dedi.

"Geleceğin iletişimcileri dijital gelişmeleri takip değil, şekillendirmek zorunda"

Aynı zamanda öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı.

"Geleceğin iletişimcileri, geleceğin sosyal bilimcileri salt teknolojik ve dijital gelişmelerin medya dünyasına yansımalarını ve yaratacağı dönüşümleri takip etmek değil, bunları şekillendirmek de zorunda." 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek
Gündem

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yunanistan ile Mısır tarafından yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıkla..
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye ve Mısır arasında yaşanan gerilime ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme
Dünya

Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme

Lübnan'da yaşanan şiddetli patlamanın ardından Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir gözaltına alındı. ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı