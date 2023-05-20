İletişim Başkanlığı'ndan memur maaşı iddialarına yalanlama

Sosyal medyada ortaya atılan "En düşük memur maaşı 17 bin lira olacak" iddialarını yalanlayan İletişim Başkanlığı, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır." açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada algı yaratma çabaları sürüyor. Ortaya atılan memur maaşı iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN LİRA OLACAK

Bir yayın sırasında söylenen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan "en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacak" yönündeki haberler Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Temmuz ayında en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır.

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Bir yayın sırasında en düşük memur maaşı için 22 bin TL'nin brüt tutar olacağını dile getiren çalışma ekonomisti Muhammet Bayram, bunu sehven söylediğini belirterek, Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı düzeltmesini yapmıştır."

" 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardı. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak' iddiası doğru değildir."