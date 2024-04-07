İletişim Başkanlığı'ndan İsrail eylemi açıklaması

DMM, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde İsrail karşıtı protestoya izin verildiğini, protesto süresince herhangi bir müdahalenin olmadığını, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle İsrail'i protesto etmek için yapılacak gösteriye izin verilmiş ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmamıştır.

Protesto bittikten sonra bir grup, tüm uyarılara rağmen dağılmamış ve devlet büyüklerine hakarette bulunmuştur. Olayda 43 kişi yakalanmış, 38 kişi kimlik kontrolünün ardından 5 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır.

Gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

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