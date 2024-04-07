  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

7,4'lük depremin ardından verilen mesaja Tayvan'dan tepki: Ciddi bir hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İlişkileri güçlendirme kararlığı

Alman Hava Kuvvetleri dengeleri değiştirdi! Almanların uçağı Rus askeri savaş uçağına müdahale etti!

Kırgızistan, tam anlamıyla sel felaketi yaşıyor! Ülke duyurdu: Bölgeye insani yardım gönderdik! Yeni gelişme

Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Tam yükte kalkış

Arap turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Bayramda Arap turistler dolacak! Türkiye'nin o ilini tercih ettiler

Rusya, terör saldırısında açık açık isim verdi! ABD değil!

Arap ülkesinde dengeleri değiştirecek gelişme! Libya orayı Türklere verdi!

Alman kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye tahmini

Hindistan Pakistan'ı kınadı! Hindistanlı bakan: Sınır ötesinde şüphelileri takip edeceğiz... İlan edildi
Gündem İletişim Başkanlığı'ndan İsrail eylemi açıklaması
Gündem

İletişim Başkanlığı'ndan İsrail eylemi açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-07 02:00:00 -
İletişim Başkanlığı'ndan İsrail eylemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde İsrail karşıtı protestoya ilişkin yaptığı açıklamada, 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurdu.

DMM, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde İsrail karşıtı protestoya izin verildiğini, protesto süresince herhangi bir müdahalenin olmadığını, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle İsrail'i protesto etmek için yapılacak gösteriye izin verilmiş ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmamıştır.

Protesto bittikten sonra bir grup, tüm uyarılara rağmen dağılmamış ve devlet büyüklerine hakarette bulunmuştur. Olayda 43 kişi yakalanmış, 38 kişi kimlik kontrolünün ardından 5 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır.

Gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! Emniyet görevlileri açığa alındı
Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! Emniyet görevlileri açığa alındı

Gündem

Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! Emniyet görevlileri açığa alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23