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Gündem İletişim Başkanlığı'ndan ByLock iddiasına yalanlama
Gündem

İletişim Başkanlığı'ndan ByLock iddiasına yalanlama

Yeniakit Publisher
2024-04-08 00:25:00 -
İletişim Başkanlığı'ndan ByLock iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ ile mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir" denildi.

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