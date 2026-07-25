İletişim Başkanlığından Ayasofya'ya eseri: "Muhteşem Mabet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin asırlara uzanan tarihini, yeniden ibadete açılış sürecini ve bu mücadeleyi yansıtan basın hafızasını bir araya getiren "Muhteşem Mabet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" adlı eseri yayımladı.

Kitapta, mabedin tarihi mirası kadar 2020'de yeniden cami olarak açılmasının ardından yürütülen ihya ve koruma çalışmaları da kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan eser, İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Bizans döneminden Osmanlı'ya, müzeye dönüştürülmesinden yeniden ibadete açılışına kadar uzanan tarihî serüvenini bütün yönleriyle ele alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısının yer aldığı kitapta, Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşmasının ardından gerçekleştirilen koruma, bakım ve ihya çalışmaları da belgeleriyle anlatılıyor.

Kitap, yalnızca Ayasofya'nın mimari ve tarihî yönünü aktarmakla yetinmiyor. 1934 yılında Kemalist vesayet tarafından müzeye dönüştürülmesinin ardından Türk basınında kaleme alınan yazılar ile yeniden cami olarak açılmasına kadar geçen süreçte oluşan fikrî mücadele de eserin önemli bölümlerinden birini oluşturuyor. Böylece Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına giden süreç, dönemin gazete ve dergilerindeki yazılar üzerinden de kayıt altına alınmış oluyor.

"MİLLETİN HAFIZASINI GELECEĞE TAŞIYAN BİR ÇALIŞMA"

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının altıncı yılı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu kararın yalnızca hukuki bir statü değişikliği olmadığını, milletin tarihî hafızasına ve medeniyet değerlerine sahip çıkmasının güçlü bir tezahürü olduğunu ifade etti. Duran, "Muhteşem Mabet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" ile birlikte yayımlanan "Ayasofya: Hasretten Vuslata" adlı ikinci eserin de Ayasofya'nın millet nezdindeki anlamını gelecek nesillere aktaran önemli çalışmalar olduğunu belirtti.

DİJİTAL OLARAK DA ERİŞİLEBİLİYOR

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan "Muhteşem Mabet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" kitabı dijital ortamda da okuyucuların erişimine açıldı. Eser, Ayasofya'nın tarihî, mimarî ve manevî mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.