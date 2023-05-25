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Kültür - Sanat İletişim Başkanlığı 'Necip Fazıl' panelini duyurdu
Kültür - Sanat

İletişim Başkanlığı 'Necip Fazıl' panelini duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-25 00:47:00 -
İletişim Başkanlığı 'Necip Fazıl' panelini duyurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, şair mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek 'Necip Fazıl paneli' hakkında bilgilendirmede bulundu.

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 25 Mayıs 1983'te vefat eden şair mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek adına İstanbul'da düzenlenecek panele ilişkin bilgileri paylaştı.

"Bir hakikat savunucusu olarak Necip Fazıl"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca “Bir Hakikat Savunucusu Olarak Necip Fazıl” paneli düzenlenecektir.

TARİH: 25 Mayıs 2023
SAAT: 12.30
YER: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü


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