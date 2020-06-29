İletişim Başkanlığı, Libya haritasını paylaşıp duyurdu: Hedefteki kent Sirte
İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından "28 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Libya genel durum haritası" ifadeleriyle Libya ordusu ile darbeci Hafter milislerinin çatışmalarının sürdüğü Libya'da son durumu gösteren haritayı paylaştı. İletişim Başkanlığı daha sonra "Hedefteki kent Sirte" başlığıyla Sirte'nin önemini anlatan bir infografik paylaşımında bulundu.
İletişim Başkanlığı, Libya ordusu ile darbeci Hafter milislerinin çatışmalarının sürdüğü Libya'da son durumu gösteren haritayı paylaştı. İletişim Başkanlığından yapılan bir diğer paylaşımda Sirte'nin öneminin anlatıldığı bir infografiğe de yer verildi.
"Libya'daki güncel gelişmelerin aktarımına devam edilecek"
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Libya ordusu ile darbeci Hafter milislerinin çatışmalarının sürdüğü Libya'da son durumu gösteren haritayı paylaştı.
"28 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Libya genel durum haritası" ifadeleriyle yapılan paylaşımda Libya'daki güncel gelişmelerin aktarılmaya devam edeceği bilgisine yer verildi. İletişim Başkanlığı Suriye'deki gelişmeleri de sosyal medya hesabından paylaşıyor.
UMH, Hafter unsurları ve yerel güçlerin kontrolündeki bölgelerin yer aldığı haritada Libya ordusunun Trablus'tan çatışmaların sürdüğü Sirte önlerine kadar ilerlemesi dikkat çekiyor.
"Hedefteki kent Sirte"
İletişim Başkanlığı daha sonra "Hedefteki kent Sirte" başlığıyla Sirte'nin önemini anlatan bir infografik paylaşımında bulundu.
28 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Sirte genel durum haritası