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Gündem İletişim Başkanlığı İsrail'in yalanını çürüttü
Gündem

İletişim Başkanlığı İsrail'in yalanını çürüttü

Yeniakit Publisher
2023-10-22 02:08:00 -
İletişim Başkanlığı İsrail'in yalanını çürüttü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'de sahte videolar ve sivil can kayıpları için sahte video üretildi iddiasını çürüttü.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntüler, 2016 yılında Irak'ta kaydedilmiştir. Irak'ta haberlere konu olan bir patlama olayının, çevredeki kamera kayıtlarının ortaya çıkmasıyla kurgu olduğu anlaşılmıştır. Bu sahte olayın, Irak istihbaratının bir operasyonu kapsamında kurgulandığı iddia edilmiştir. Görüntülerin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Gazze'de patlama ve sivil can kaybını gösteren sahte videolar üretildiği iddiası doğru değildir. "

 
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