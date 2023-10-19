  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İletişim Başkanlığı İsrail'in manipülasyonunu çökertti!
Gündem

İletişim Başkanlığı İsrail'in manipülasyonunu çökertti!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 14:07:00 -
İletişim Başkanlığı İsrail'in manipülasyonunu çökertti!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hala sorgulayanlar için elimizde belge var." başlığıyla paylaştığı görüntülerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hala sorgulayanlar için elimizde belge var." başlığıyla paylaştığı görüntülerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin paylaşılmadan önce manipüle edilecek şekilde kırpıldığı ve ters çevrildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan füzelerin, İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin, füzelerin gidiş yönünde olmadığının belirlendiği vurgulanan açıklamada, "İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından, 'Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hala sorgulayanlar için elimizde belge var.' başlığıyla paylaşılan görüntüler manipülasyon içermektedir." ifadesine yer verildi.

Görüntülerin ham halinde de görüldüğü gibi, Gazze'den çıkan roketlerin yönü ile hastanenin konumunun ters olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamas roketlerinin karanlıkta bıraktığı iz açıkça görülmektedir. Bu izler, roketlerin fırlatma alanı ve gidiş yönünün belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hastaneye saldırı, sol üst köşede görülen ve Gazze'den atılan roketlerle ilgisi olmayan bir parlamanın hemen ardından gerçekleşmektedir. İsrail resmi devlet hesabından paylaşılan görüntülerde ise roket fırlatma alanı olarak belirtilen konumun hastanenin diğer tarafına geçtiği, dolayısıyla hastanenin roketlerin fırlatılış yönüne alındığı belirlenmiştir. Ayrıca sol köşedeki şüpheli parlama görüntülerden çıkarılmıştır. Yüksek çözünürlükte görüntüler olmasına rağmen düşük çözünürlükte görüntüler kullanılarak manipülasyonun fark edilmemesi amaçlanmıştır."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İletişim Başkanlığı, "Türkiye, İsrail’e yardım yaptı" iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı, "Türkiye, İsrail’e yardım yaptı" iddialarını yalanladı

Gündem

İletişim Başkanlığı, "Türkiye, İsrail’e yardım yaptı" iddialarını yalanladı

İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı
İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı

Gündem

İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı

İsrail vatandaşları için gelen ikinci uçak İstanbul'dan ayrıldı
İsrail vatandaşları için gelen ikinci uçak İstanbul'dan ayrıldı

Gündem

İsrail vatandaşları için gelen ikinci uçak İstanbul'dan ayrıldı

Gazze'deki hastanede ilaç stoku tükendi!
Gazze'deki hastanede ilaç stoku tükendi!

Gündem

Gazze'deki hastanede ilaç stoku tükendi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KUZEYİNOĞLU

RAHİP BRUNSONU GÖREN VAR MI?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23