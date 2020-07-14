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Aktüel

İletişim Başkanlığı 15 Temmuz'a özel üç boyutlu dijital gerçeklik videosu hazırladı

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı video, İletişim Başkanlığının YouTube kanalı üzerinden de izlenebilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:41:01 -
İletişim Başkanlığı 15 Temmuz'a özel üç boyutlu dijital gerçeklik videosu hazırladı

ANKARA (AA) - İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin anlatıldığı üç boyutlu (3D) dijital gerçeklik videosu hazırladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz ruhunu, teknolojinin tüm imkanlarını da kullanarak yenilikçi projelerle anma düşüncesinin ürünlerinden biri olan "Milletin zaferi" temalı dijital gerçeklik 3D video projesi, İletişim Başkanlığının bu yıla özel ürettiği dijital gerçeklik gözlüklerinin de ilk içeriği olma özelliğini taşıyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı 3D dijital gerçeklik videosu, İletişim Başkanlığının YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

Videoların izlenebildiği VR gözlükler, İletişim Başkanlığının Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere ücretsiz olarak hediye edilecek.


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