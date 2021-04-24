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Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sert tepki
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP tarafından 1915 olaylarıyla ilgili yapılan alçak açıklamaya sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 14:02:00 -
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 1915 olaylarıyla ilgili yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi. Altun, açıklamasında, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır" sözlerine yer verdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye "Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur" sözleriyle sert çıkan Altun, HDP'nin tarihinin bölücü terör örgütü PKK'nın tarihi olduğunu söyledi.

Fahrettin Altun paylaşımının sonuna ise "Sizi aziz milletimize havale ediyoruz" notunu düştü.

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