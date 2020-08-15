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Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Joe Biden'a sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi. Muhaliflere destek vererek Türkiye'deki iktidarı değiştirebileceklerini ifade eden Biden'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Altun, "Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:00:00 - 2020-08-15 22:26:47

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Biden, ''Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini akıllara getirdi

Biden'in skandal sözleri CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" açıklamasını akıllara getirdi.

Fahrettin Altun'dan sert tepki

Joe Biden'ın küstah sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çok sert cevap geldi. Biden'ın sözlerinin demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmediğini dile getiren Altun yaptığı açıklamada "Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!" dedi.

Altun, "NATO müttefikimiz olan ABD’nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke olmadığını belirten Altun, "ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir. Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir. Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsaade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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