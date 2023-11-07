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Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail savaş suçu işliyor
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail savaş suçu işliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:36:00 -
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail savaş suçu işliyor

Ankara'da konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'İsrail bebekleri katlediyor. İsrail savaş suçu işliyor.' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Ankara'da 'Yüzyıllık Emanet Kızılay Esir Mektupları Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.

Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail bebekleri katlediyor. İsrail savaş suçu işliyor.

İsrail işgal endüstrisi bölge ve dünya barışını tehdit ediyor.

Hakikat için mücadele edeceğiz, kazanacağız. Filistin için mücadele edeceğiz.
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