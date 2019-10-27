İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Artık bunu yapmanın zamanı geldi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü DAEŞ Lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü yönündeki açıklamalara ilişkin, "Müttefiklerimizle birlikte terörizmle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Müttefiklerimizle birlikte terörizmle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi." dedi.
ABD'nin dün gece İdlib'e yönelik düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi öldürdüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı da, ABD askeri makamlarının operasyon öncesi Türkiye ile bilgi alışverişinde bulunduğunu açıkladı.
Bu gelişmelerden sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Altun açıklamasında şunları kaydetti;
"Müttefiklerimizle birlikte terörizmle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi."
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