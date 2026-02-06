İletişim Başkanı Duran’dan 6 Şubat mesajı: Büyük yıkım, yeniden ayağa kalkma azminin nişanesi oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük yıkım, aynı zamanda milletimizin dayanışma ruhunu, yardımlaşma bilincini ve yeniden ayağa kalkma azmini de ortaya koymuştur" dedi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin toplumun hafızasında ve kalbinde bıraktığı derin izlere dikkati çekti.

Paylaşımında, 6 Şubat depremlerinin unutulmaz bir acı olduğunu belirten Duran, şu ifadeleri kullandı;

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler, hepimizin gönlünde derin izler bırakmıştır. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük yıkım, aynı zamanda milletimizin dayanışma ruhunu, yardımlaşma bilincini ve yeniden ayağa kalkma azmini de ortaya koymuştur.

Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli ve kararlı liderliğinde devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş, afetin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tarihi bir seferberlik yürütülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın sahadaki güçlü iradesi, vizyonu ve takibi, hem kurumlara yön vermiş hem de milletimize moral olmuştur.

Deprem bölgesinde tarihimizin en kapsamlı yeniden imar ve kalkınma hamlesi hayata geçirilmiştir. Şehirlerimiz, modern altyapılar, sosyal donatı alanları ve çevreye duyarlı mimariyle buluşturulmuş; tarihî alanlar ve yapılar yeniden ayağa kaldırılmıştır. Bu büyük dönüşüm, yalnızca fiziki yapıları değil, milletimizin umudunu, huzurunu ve geleceğe olan güvenini de yeniden inşa etmiştir. Her yeni konut, devletimizin vatandaşına uzattığı güçlü elin, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve beraberliğinin bir sembolü hâline gelmiştir.

Bu duygularla, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha rahmetle ve duayla yâd ediyor; yüce Allah’tan ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum.