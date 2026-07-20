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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü mesajı
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İletişim Başkanı Duran'dan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü mesajı

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İletişim Başkanı Duran'dan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Duran, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 Temmuz 1974'te yazılan kahramanlık destanının Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu, Ada'da barış, huzurun ve istikrarın temellerini attığını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla yad eden Duran, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir."

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