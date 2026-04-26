İletişim Başkanı Duran'dan dev derbiye teşekkür! "Yalan haber tuzağına düşmeyelim!"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandıran ülkemizin iki köklü spor kulübü Galatasaray Spor Kulübü’nü ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü yürekten teşekkür ediyorum. Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil; özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj. Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak; dezenformasyona hep birlikte ’dur’ diyelim. Unutmayalım ki; gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor" ifadelerine yer verdi.