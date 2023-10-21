İletişim Başkanı Altun: “Türkiye Yüzyılı” barış yüzyılı olacak

Sempozyuma mesaj gönderen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı’nın, düşüncede, sanatta, siyasette, teknolojide ve iktisatta kadim öz tecrübesi ve öz değerlerini iyi anlayan bir neslin geleceği olacağını belirterek, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gelecek vizyonu çerçevesinde, sadece ülkemiz için değil, bölgemiz ve dünya için gerçekleşecek bir devrimin muştusu olan Türkiye Yüzyılı’nda, daha barışçıl, daha müreffeh, daha insani ve daha aydınlık bir dünyayı inşa edecek iradeyi ortaya koymak, ancak bu sorumluluğu hakkıyla yüklenmek, ilim emanetine ve irfan geleneğimize sahip çıkmak ve onu yeniden canlandırmakla mümkündür. Böylelikle aziz milletimiz, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli ve Siraceddin Urmevi gibi Anadolu’yu ilim, irfan ve muhabbetle mayalayan yüce şahsiyetleri bağrından tekrar çıkaracak ve Türkiye Yüzyılı’nda tüm insanlık için barışın, kardeşliğin, ilim ve irfanın membası olacaktır.”