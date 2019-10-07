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İletişim Başkanı Altun: Teröre karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir

İletişim Başkanı Altun, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir." dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:12
İletişim Başkanı Altun: Teröre karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları kaydetti: 

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin asli unsuru terörü kaynağında kurutma stratejisidir. Barışı ve huzuru tam olarak tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:12
  1. Fahrettin Altun
  2. İletişim Başkanı
  3. Anadolu Ajansı

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