İletişim Başkanı Altun; "Sadaka taşı, iyiliğin taşa işlenmiş halidir"
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplumda sadakanın önemine dikkat çekmek için, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
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Ramazan ayına veda ederken, vatandaşlar da sadaka ve filtrelerini vermeye başladı. Tarihte Türk toplumundaki sadakanın önemine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından sadaka taşını anlatan bir video paylaşan Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Sadaka taşı, iyiliğin taşa işlenmiş halidir" dedi.
Sadaka taşı merhametin timsali
Fahrettin Altun, "Medeniyetimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden bir tanesi de sadaka taşlarıdır. Bu taşlar merhametin, şefkatin ve zerafetin timsalidir. Sadaka taşı, iyiliğin taşa işlenmiş halidir" dedi.