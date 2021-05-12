  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrika ülkesinde felaket! 2 bin insan evini terk etti
Mustafa Sarıgül'den tepki: Bu kabul edilemez
AB'den flaş karar! Amazon ucuz yırttı
Muhammed Salah'tan Filistin isyanı: Yeter artık!
Siyaset İletişim Başkanı Altun; "Sadaka taşı, iyiliğin taşa işlenmiş halidir"
Siyaset

İletişim Başkanı Altun; "Sadaka taşı, iyiliğin taşa işlenmiş halidir"

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplumda sadakanın önemine dikkat çekmek için, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:07:00 -
İletişim Başkanı Altun; "Sadaka taşı, iyiliğin taşa işlenmiş halidir"

yeniakit.com.tr

Ramazan ayına veda ederken, vatandaşlar da sadaka ve filtrelerini vermeye başladı. Tarihte Türk toplumundaki sadakanın önemine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından sadaka taşını anlatan bir video paylaşan Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Sadaka taşı, iyiliğin taşa işlenmiş halidir" dedi.

Sadaka taşı merhametin timsali

Fahrettin Altun, "Medeniyetimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden bir tanesi de sadaka taşlarıdır. Bu taşlar merhametin, şefkatin ve zerafetin timsalidir. Sadaka taşı, iyiliğin taşa işlenmiş halidir" dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist İsrail'e uyarı: Yok ederiz
Dünya

Siyonist İsrail'e uyarı: Yok ederiz

Filistinli direniş gruplarından El Kassam Tugayları, Gazze'ye saldırıların devam etmesi halinde İsrail hükümet binalarının yok edileceğini a..
Can damarı vuruldu! İşte İsrail'in petrol tesislerinin vurulma anı
Dünya

Can damarı vuruldu! İşte İsrail'in petrol tesislerinin vurulma anı

İzzeddin El Kassam Tugayları, füzelerle Aşkelon-Eilat bölgesindeki bir petrol tesisini havaya uçurdu.
Batı'nın iki yüzlülüğünü özetleyen karikatür
Dünya

Batı'nın iki yüzlülüğünü özetleyen karikatür

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki zulme göz yuman Batı medyasını bir karikatür ancak bu kadar güzel anlatabilirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay