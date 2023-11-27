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Gündem İletişim Başkanı Altun: İsrail yönetimini kınıyoruz
Gündem

İletişim Başkanı Altun: İsrail yönetimini kınıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-11-27 02:31:00 -
İletişim Başkanı Altun: İsrail yönetimini kınıyoruz

İletişim Başkanı Altun, 'Rehine takasını haberleştiren gazetecileri hedef alan, üzerlerine plastik mermilerle ateş açan, gaz ve sis bombaları atan İsrail yönetimini kınıyoruz' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yaptı.

Altun paylaşımında, İsrail'in Gazze saldırılarını dünyaya duyuran habercileri de hedef almasına tepki gösterdi.

'İsrail yönetimini kınıyoruz'

Altun, "Son olarak rehine takasını haberleştiren gazetecileri hedef alan, üzerlerine plastik mermilerle ateş açan, gaz ve sis bombaları atan İsrail yönetimini kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Fahrettin Altun paylaşımında şunları söyledi:
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"Günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayan, Gazze’deki gelişmeleri dünyaya duyuran gazetecileri katleden İsrail, gayrı meşru yöntemler kullanmaya devam ediyor.

Son olarak rehine takasını haberleştiren gazetecileri hedef alan, üzerlerine plastik mermilerle ateş açan, gaz ve sis bombaları atan İsrail yönetimini kınıyoruz.

İsrail bir an önce başta masum Filistin halkı olmak üzere, gazeteciler, sağlık çalışanları ve yardım görevlilerine yönelik saldırılarını durdurmalı ve uluslararası hukuka uymalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak saldırıya uğrayan gazetecilerin durumlarını yakından takip ediyoruz"

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