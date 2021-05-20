İletişim Başkanı Altun, duyurdu... Şehit Diplomatlar Sergisi bu kez New York’ta!

Hasan Eğrigöz Ankara

Ermenistan’ın, Türkiye’ye karşı terör yoluyla savaşma amacını taşıyan Ermeni terör örgütü ASALA’yı devreye sokarak, farklı ülkelerde katlettiği 31 Türk diplomatı ve aileleri olmak üzere 58 Türk vatandaşı anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Şehit Diplomatlar Sergisi” Los Angeles, İstanbul ve Washington’un ardından bu kez New York’ta gerçekleştirildi.

New York’taki Şehit Diplomatlar Sergisini sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ermeni terör örgütlerinin hain saldırıları sonucu şehit olan diplomatlarımız ve ailelerine adadığımız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen, Şehit Diplomatlar Sergisi; Los Angeles, İstanbul ve Washington’dan sonra bugün New York’ta” ifadelerini kullandı.