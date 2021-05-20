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Gündem İletişim Başkanı Altun, duyurdu... Şehit Diplomatlar Sergisi bu kez New York’ta!
Gündem

İletişim Başkanı Altun, duyurdu... Şehit Diplomatlar Sergisi bu kez New York’ta!

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerinin alçak saldırıları sonucunda şehit olan diplomatların anısına New York’ta “Şehit Diplomatlar Sergisi” açıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:40:00 -
İletişim Başkanı Altun, duyurdu... Şehit Diplomatlar Sergisi bu kez New York’ta!

Hasan Eğrigöz  Ankara

Ermenistan’ın, Türkiye’ye karşı terör yoluyla savaşma amacını taşıyan Ermeni terör örgütü ASALA’yı devreye sokarak, farklı ülkelerde katlettiği 31 Türk diplomatı ve aileleri olmak üzere 58 Türk vatandaşı anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Şehit Diplomatlar Sergisi” Los Angeles, İstanbul ve Washington’un ardından bu kez New York’ta gerçekleştirildi.

New York’taki Şehit Diplomatlar Sergisini sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ermeni terör örgütlerinin hain saldırıları sonucu şehit olan diplomatlarımız ve ailelerine adadığımız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen, Şehit Diplomatlar Sergisi; Los Angeles, İstanbul ve Washington’dan sonra bugün New York’ta” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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