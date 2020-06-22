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Aktüel

İletişim Başkanı Altun: “Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bursa’da yaşanan sel felaketi sonrası açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 01:28:18 -
İletişim Başkanı Altun: “Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bursa’da yaşanan sel felaketi sonrası açıklama yaptı. Altun, “Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.


İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Bursa’da yaşanan sel felaketi sonrası bir açıklama yaptı. Altun, “Bursa’nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. İçişleri Bakanımız bölgededir. Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır” ifadelerini kullandı.

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