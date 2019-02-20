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İlçeyi karıştıran şaka! 12 öğrenci hastanelik oldu

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesindeki İhsan Dikmen İlköğretim okulunda bir öğrenci, şaka yapmak istediği sınıf arkadaşlarının mataralarına uhu dökünce ortalık karıştı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:02
İlçeyi karıştıran şaka! 12 öğrenci hastanelik oldu

Bursa'da bir ilköğretim okulunda içtikleri sudan zehirlendikleri iddia edilen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin su mataralarına şaka yapmak isteyen bir başka öğrencinin uhu karıştığı iddiası okulu karıştırdı.

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesindeki İhsan Dikmen İlköğretim okulunda meydana geldi. İddiaya göre 3G sınıfındaki arkadaşlarına şaka yapmak isteyen bir öğrenci sınıftaki öğrencilerin su mataralarına uhu döktü. Sınıfta mataralarından su içen 12 öğrenci bir süre sonra hep birlikte karınlarının ağrıdığını söyleyince okul idaresi tarafından durum 112 ekiplerine bildirildi. Okula sevkedilen 112 ambulanslarına bindirilen öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere götürüldü. Haberi alan öğrenci velileri de önce okula daha sonrada çocuklarının götürüldüğü hastanelere gitti. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken sınıftaki kameralarda inceleme altına alındı.

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:02
  1. Bursa
  2. Yıldırım ilçesi
  3. İhsan Dikmen İlköğretim Okulu
  4. İlçeyi karıştıran şaka
  5. arkadaşlarının matarasına uhu döktü
  6. 12 öğrenci hastanelik oldu

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