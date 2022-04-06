İlçedeki bütün sorunları çözen CHP'li belediye(!) Kağıt toplayıcı çocukları hüngür hüngür ağlattılar
CHP'li Başkan Kemal Deniz Bozkurt başkanlığındaki Esenyurt Belediyesi'nin zabıta ekipleri çocuk kağıt toplayıcılarının arabalarına el koydu. Zabıtanın çocuklar feryat ederek ağlarken kayıtsız kalması dikkat çekti.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin zabıta ekipleri bugün çocuk kağıt toplayıcıların arabalarını ellerinden aldı. Zabıtanın çocukların hıçkırıklarla ağlamasına kayıtsız kalması dikkat çekti.
Nasıl destek olacakları merak konusu!
Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, çocuklar arabaları ellerinden alınırken yalvararak feryat etti.
İlçedeki bütün sorunları çözmüş gibi kağıt toplayıcıların arabalarının toplatılması için talimat veren CHP'li Başkan Kemal Deniz Bozkurt'un, çocukların yaşamına nasıl bir destek de bulunacağı merakla bekleniyor.