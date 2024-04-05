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Gündem İlçede oylar tekrar sayıldı! 36 oy başkanlığı belirledi
Gündem

İlçede oylar tekrar sayıldı! 36 oy başkanlığı belirledi

Yeniakit Publisher
2024-04-05 00:25:00 -
İlçede oylar tekrar sayıldı! 36 oy başkanlığı belirledi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde seçimlerin ardından yeniden sayılan oylar sonucunda AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan, 36 oy farkla tekrar başkan seçildi.

Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından itiraz üzerine yeniden sayılan oylar sonucunda 36 oy farkla AK Parti Adayı Halit Taşyapan yeniden başkan seçildi.

Yeniden yapılan sayımda Halit Taşyapan 4 bin 355 oy alırken, İYİ Parti Yeşilhisar Belediye Başkanı Salih Karagöz, 4 bin 319 oyla seçimi tamamladı.

 

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