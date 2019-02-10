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İlçe sakinleriyle Suriyeliler birbirine girdi! Yaralılar var

İstanbul Esenyurt'ta yaşayanlarla, Suriyeliler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Provokatif girişimler başarısız olmuştur" dedi.

10 Şubat 2019 Pazar 09:39
İlçe sakinleriyle Suriyeliler birbirine girdi! Yaralılar var

İstanbulEsenyurt'ta, ilçede yaşayanlar ile Suriyeliler arasında düğün sırasındaki gürültü nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı, 3 Suriyeli gözaltına alındı. Kavga, Suriyelilere yönelik kitlesel saldırıya dönüştü. Polis ekipleri TOMA'larla olaylara müdahale etti.

Olay, Esenyurt Merkez Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'nde bulunan Osmanlı Parkı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu bir aile park yanında düğün yaptıkları sırada mahallede yaşayanlarla aralarında gürültü sebebiyle tartışma yaşandı.

4 kişi yaralandı

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Bu sırada mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga sırasında çevrede bulunan bazı araç ve dükkanlar zarar gördü. Kavgada 4 kişi, Suriye uyruklu kişiler tarafından bıçaklandı. Yaralılar, Esenyurt Necmi KadıoğluDevlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalledeki olayların daha da büyümemesi için çevik kuvvet ve özel harekat polisleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaşanan kavgaya karıştığı tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Valilik açıklama yaptı

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt ilçemizdeki bir düğünde üç vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren üç şüpheli gözaltına alınmıştır. İlçe Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve başta Sinoplular Derneğimiz olmak üzere sağduyulu hemşerilerimizin işbirliğiyle provakatif girişimler başarısız olmuştur. Yaralanan vatandaşlarımız sevk edildikleri hastanelerde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir."

Ölen yok

"Buna rağmen bahsedilen olayda ölen ya da öldürülen hiçbir kimse olmadığı halde, sosyal medya yoluyla halkı kin ve nefrete sevk etmeye vatandaşlarımız ve yabancı misafirler arasında gerginliğe yol açabilecek provakatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarda bulunanların tespiti ve haklarında yasal işlemlerin derhal başlatılmasıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Esenyurt Kaymakamlığı: Kesinlikle ölen yoktur

Esenyurt Kaymakamlığı ise olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle sosyal medyada olaylarda ölen ve çok sayıda yaralanan olduğu bilgileri paylaşılırken, kaymakamlık bunların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Aynı açıklamada 3 Suriyelinin gözaltına alındığı bilgisi de verildi.

Kaynak: DHA

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 09:39
  1. Sinop
  2. Belediye Başkanı Kadıoğlu
  3. Siber Suçlarla Mücadele
  4. Devlet Hastanesi
  5. Necmi Kadıoğlu
  6. Cemil Özdemir
  7. Kaymakamlık
  8. Asayiş Büro
  9. Istanbul
  10. İstanbul
  11. Esenyurt
  12. Kadıoğlu
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