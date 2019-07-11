İlçe Ekonomisine 6 milyonluk katkı sağlayacak Hizmet Pınarı Projesine Başkan Cabbar’dan Tam Destek Develi Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Hodul Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

Develi Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Hodul Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

Süt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Hodul et ve süt üretiminde ilçe ekonomisine 6 milyonluk katkı sağlayacak, tarım ve hayvancılığa bölgesel çözüm olacak "Hizmet Pınarı Projesi"hakkında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a bilgilendirme yaptı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "İlçe ekonomisine katkı sağlayacak, tarım ve hayvancılığa bölgesel çözüm olacak "Hizmet Pınarı Projesi"ni desteklediklerini imkan dahilinde bu projenin biran önce faaliyete geçmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Başkan Cabbar, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

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