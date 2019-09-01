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İlçe Başkanlarından Avşar’a destek açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe başkanları yazılı bir açıklama yaparak, İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ın yanında olduklarını söylediler.

01 Eylül 2019 Pazar 15:47
İlçe Başkanlarından Avşar’a destek açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe başkanları yazılı bir açıklama yaparak, İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ın yanında olduklarını söylediler.


Malatya’da MHP İlçe başkanları yazılı açıklama yaparak, MHP Malatya İl Başkanı Avşar’a haksız şekilde eleştiri yapıldığını belirterek, her daim il başkanlarının yanlarında olduklarını açıkladılar. Yapılan ortak açıklamada, son günlerde MHP Malatya İl Başkanlığına yapılan haksız haberler kınanarak, “2017 Haziran’da göreve başlayan ve o günden bugüne Ülkücüleri kamuda ve özelde ezdirmeyeceğini dile getirerek, ülkücülerin rahat bir nefes almasını sağlayan, 19 senedir gelmeyen başarının mimarlarından olan, bir milletvekili ve ilçe belediye başkanı çıkartan, Cumhur ittifakını layıkıyla yerine getiren her platformda her ilçede birlik ve beraberlik mesajları veren İl Başkanımız R.Bülent Avşar’a yapılan bu saldırı hadsizliktir. Biz 13 MHP merkez ve ilçe başkanları olarak diyoruz ki, her daim İl başkanımızın yanındayız. Tüm teşkilatlarımız uyum içinde çalışmakta olup, içimize nifak sokmaya çalışan hadsizlerinde her daim karşılarında olacağız” İfadelerini kullandılar.


Açıklamada, “Unutmayın ki Ülkücüler Hancıdır. Onun için yolculara kızıp, hanımızda baykuşların ötmesine asla müsaade etmeyiz. Bozkurtların olduğu yerde çakallar barınmayacaktır. MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin dediği gibi, ‘Ülkücü geleceğin mimarı, gelecek nesillerin mihmandarıdır. Ülkücü Türkiye ve Türk milletinin son siperidir. Ülkü Ocakları bu siperin Çanakkale savunma hattıdır. Bunun yanında, Ötüken’den Söğüt’e, Orhun’dan Sakarya’ya, Malazgirt’ten Dumlupınar’a, kimi zaman acılarla yoğrulan çok zaman da zaferlerle süslenen geçmişimizin her sayfasının manen hatırası ve hafızasıdır’ Herkes aklını başına alsın. Tüm Ülkücüler böylesi bir saygısızlık karşısında İl Başkanımızın yanında olduğu gibi, olumsuz gelişen ve il başkanımıza haksız şekilde saldıran hadsizlere hadlerini bildirmesini ve kınadığımızı belirtmek isteriz” denildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:47
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