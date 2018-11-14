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İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi evlenecek mi?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ikinci bölümü ile bu akşam TRT'de. Diziye yeni katılan oyunculardan en dikkat çekeni ise İlbilge Hatun'u oynayan Hande Soral. Peki İlbilge Hatun kimdir, Ertuğrul Gazi ile evlenecek mi sorusu ise merak edildi. Ertuğrul ile İlbilge Hatun evlenmeyecek, İlbilge Hatun Ertuğrul'un çocuklarına analık yapacak.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:07
İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi evlenecek mi?

TRT'de bu akşam Diriliş Ertuğrul rüzgarı esecek. Osmanlı'nın temellerinin atılacağı yeni sezon bölümlerinde en dikkat çeken karakterlerden biri de Hande Soral'ın hayat vereceği İlbilge Hatun olacak. Peki İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi evlenecek mi? Ertuğrul'un ilk eşi Halime SultanOsman Bey'i doğurduktan sonra vefat etti. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi çocuklarına analık etmesi için İlbilge Hatun'u kabul eder. Aralarında evlilik olmasa da zamanla aşk başlar.

ERTUĞRUL GAZİ KAÇ KERE EVLENDİ: 93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey, tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olan Halime Hatun ile evlendi. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk'a kavuştu.

Diriliş Ertuğrul dizisine İlbilge Hatun karakteri ile katılan Hande Soral, Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı karakteri canlandıracak. Eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına hem analık hem de babalık yapmak zorunda kalan oba beyi, Hayme ananın telkinlerinin ardından bu düşünceye onay vermiştir. Peki, dizinin akışına göre oba beyinin aşık olacağı İlbilge Hatun kimdir? İşte, Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine can veren Hande Soral hakkında bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine can verecek olan Hande Soral, dizinin ilk dakikalarından itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ertuğrul Gazi'nin dikkatini çeken İlbilge Hatun, izleyicilerin de araştırdığı isim oldu. Peki, İlbilge Hatun karakterini canlandıran Hande Soral kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

İLBİLGE HATUN'U OYNAYAN HANDE SORAL KİMDİR?

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:07
  1. İstanbul
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