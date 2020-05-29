İlber Ortaylı'nın Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki sözleri gündem oldu

İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmaları tekrar gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu çeşitli konuşmalarında, Osmanlı'dan hiçbir miras kalmadığını, Osmanlı'nın şeker bile üretemediğini, Devlet-i Aliyye'de bir tane tüfek dahi olmadığını söylemiş ve vatandaşları "padişahın kulu ve kölesi" olarak nitelemişti.

Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı Devleti'ne karşı kinini kustuğu konuşmanın ardından, tarih profesörü İlber Ortaylı'nın yorumu sosyal medyada çok konuşuldu. Geçtiğimiz yıllar Ortaylı, "Ben de tabi bu imparatorluğun bir çocuğuyum. Benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir. Onu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız, onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor. Onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur, onu size söyleyeyim. İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin; İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur. Bir münevverin bağlantısı, kişiliği her şeyden evvel bulunduğu vatanla, vatandan evvel bulunduğu şehirle ve köyle kaimdir. Bu çok önemlidir." demişti.