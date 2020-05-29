  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İlber Ortaylı'nın Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki sözleri gündem oldu

İstanbul'un fethi dolayısıyla, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Osmanlı İmparatorluğu hakkında geçtiğimiz yıllarda dile getirdiği düşünceleri tekrar gündeme geldi. Ortaylı'nın Osmanlı hakkındaki yorumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine cevap olarak nitelendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:55:00 -

İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmaları tekrar gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu çeşitli konuşmalarında, Osmanlı'dan hiçbir miras kalmadığını, Osmanlı'nın şeker bile üretemediğini, Devlet-i Aliyye'de bir tane tüfek dahi olmadığını söylemiş ve vatandaşları "padişahın kulu ve kölesi" olarak nitelemişti.

Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı Devleti'ne karşı kinini kustuğu konuşmanın ardından, tarih profesörü İlber Ortaylı'nın yorumu sosyal medyada çok konuşuldu. Geçtiğimiz yıllar Ortaylı, "Ben de tabi bu imparatorluğun bir çocuğuyum. Benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir. Onu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız, onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor. Onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur, onu size söyleyeyim. İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin; İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur. Bir münevverin bağlantısı, kişiliği her şeyden evvel bulunduğu vatanla, vatandan evvel bulunduğu şehirle ve köyle kaimdir. Bu çok önemlidir." demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı