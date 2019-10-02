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İlber Ortaylı’dan dikkat çeken ifadeler! ‘Akıllı bir iş olsa Fransa bu işi daha çok yapardı’

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tokat'ta üzüm bağlarının azalmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak"Türkiye gelişen bir ülke, mesela burası da zenginleşmiş fakat bu zenginlik için üzüm bağlarını kaldırmak gerekmiyor. Sonra o üzümleri çok ararsınız çünkü üzüm bağı ile binayı değiştirmek akıllı bir iş olsa Fransa bu işi daha çok yapardı" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 20:37
İlber Ortaylı’dan dikkat çeken ifadeler! ‘Akıllı bir iş olsa Fransa bu işi daha çok yapardı’

Tokat Belediyesince düzenlenen 3. Kitap Günleri kapsamında kente gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 'Milli Mücadelenin 100'üncü Yılı' konulu söyleşiye katıldı.

Ortaylı, 'Türk' isminin devlet adı olmasının İstiklal Savaşı ile başladığını belirterek, "Bu çok önemli. Yani o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ayrı bir devlet olduğunu düşünmüyor. Düşünse de ilan etmiyor. İstanbul'daki hükümetin esir, devlet merkezinin işgal altında olduğunu, dolayısıyla milletin hukuku için başka bir yerde teşkilatlanmak gerektiğini ileri sürüyor" diye konuştu.

Milli Mücadele döneminde yaşananlarla ilgili tarihi süreci anlatan Ortaylı, Cumhuriyet'in kurulmasından hemen sonra tarih, coğrafya ve dil araştırmalarının başlatıldığını vurguladı.

Türkiye tarihinin yaygın ve büyük bir tarih olduğunu belirten Ortaylı, şunları söyledi:

"Biz onu bilmiyoruz. Bilmediğiniz şey yanında akan suyu seyreden öküzden beter bir şeydir. O bile hiç değilse suyu gider içer. Kullanamadığın elektrik akımı gibi bir şeydir. Onu halletmek için Türkiye teşkilatlandı. Bu ülkede arkeolog, astrolog, Selçuklu tarihi uzmanı yetişti. Bunlar yoktu, yabancılar bunu istismar ediyordu. Yani bütün üniversitelerin tarih denen dalı ya kurmaması gerekir ya da kurduğu zaman ciddi kurması gerekir. Bu çok açık bir şeydir. Bunları yapmadığımız takdirde manevi varlığımızı savunmamız mümkün olmayacaktır."

"Araziye dönün, bahçe yapın"

Tokat'ta üzüm bağlarının azalmasına ilişkin konuşan Ortaylı, şöyle devam etti:

"Türkiye gelişen bir ülke mesela burası da zenginleşmiş fakat bu zenginlik için üzüm bağlarını kaldırmak gerekmiyor. Sonra o üzümleri çok ararsınız çünkü üzüm bağı ile binayı değiştirmek akıllı bir iş olsa Fransa bu işi daha çok yapardı. Hala üzümcülükle gelişiyor, yaşıyorlar ve üzümleri de bizimki kadar değil, rengi ve tadı bakımından. Bu memlekette kimse zeytinlerin tahribini seyretmemeli, lütfen araziye dönün. Bahçe alın, bahçe yapın. Bazı müesseselerimiz binlerce yıllıktır ve bize özgüdür. Türkler çiftçidir. Hiçbir ülkedeki insanlar bizdeki kadar çeşitli ziraat yapamaz. Zeytincimiz var, hayvancımız, tahılla geçinenimiz, bağcımız da var. Bu milletin ziraata dönmesi, bunu dikkatle ele alması, bu işlerle uğraşmayan partileri sahneden silmesi gerekir."

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun katıldığı söyleşiye, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:37
  1. İstanbul
  2. Tokat Valisi Ozan Balcı
  3. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan
  4. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
  5. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu
  6. Tokat Belediyesi
  7. Prof. Dr. İlber Ortaylı
  8. Atatürk Kültür Merkezi
  9. İstiklal Savaşı
  10. Milli Mücadele
  11. Türkiye Büyük Millet Meclisi
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