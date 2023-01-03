  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İlber Ortaylı'dan büyük skandal! Ağzını çok fena bozdu
Medya

İlber Ortaylı'dan büyük skandal! Ağzını çok fena bozdu

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın süresini doldurduğu tartışmaları hakkında ağzını bozdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 12:57:00 -
İlber Ortaylı'dan büyük skandal! Ağzını çok fena bozdu

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın süresini doldurduğu tartışmaları hakkında ağzını bozdu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi bu safsata yıllardır kocaman bir saçmalık halini aldı. Yapacak işleri yok, tüm gün kahvede oturup adamlar Lozan konuşuyor. Eline tarih kitabı almamış adam ‘Lozan’ diyor, ‘100 yıl’ diyor. Hepsi uydurma. İnan anlamıyorum. Hödük gibi inanıyorlar bir de buna. Bu tür anlaşmalarda süre yoktur, taraflardan biri çekilirse ittifak (anlaşma) düşmez ancak senin üyeliğin düşer. Olay budur."

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23