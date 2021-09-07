İlber Ortaylı'dan Afgan mülteci çıkışı: Gelsinler ihtiyacımız var

Tarihçi-Yazar Prof. Dr İlber Ortaylı, Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu TEKE TEK programına konuk oldu.

Afganistan'daki göç akımına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Ortaylı, Türkiye'nin, Afganlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Afganlar bedenen çalışıyor"

Kastamonu'dan sürekli göç olup, çalışacak kişi bulunmadığını aktaran Ortaylı, "Kastamonu'dan sürekli göç var, bereketli meyve bahçelerinde adam yok ekip, biçen. Şimdi buraya lazım ve Afganlılar burayı dolduruyor. Çobanlık yapıyorlar, bedenen çalışıyorlar" dedi.

"Köylerde çalışmak için onlara ihtiyaç var"

Afganlara sadece insanlık için alınmadığını vurgulayan Ortaylı, "Sadece insanlık için değil, köylerde çalışmak için de onlara ihtiyaç var" diye konuştu.

"Taliban geliyor diyorlar, polisimiz istihbaratımız var"

Gelenlerin içinde Taliban da olabilir diyen Ortaylı, "Taliban geliyor diyorlar, tamam içlerinde olabilir ama polisimiz var istihbaratımız var" ifadelerini kullandı.