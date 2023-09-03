İlber Ortaylı'dan 7 şehir için tavsiye: Tur için Eylül - Ekim ayı yorumu! 'Gece de güzel'

Ortaylı, her bölgeden gözde iki şehir ismi önerdi:

- Akdeniz Bölgesi: ANTALYA - MERSİN

- Doğu Anadolu Bölgesi: VAN - KARS

- Ege Bölgesi: MANİSA - MUĞLA

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi: MARDİN - ŞANLIURFA

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- İç Anadolu Bölgesi: NEVŞEHİR - ESKİŞEHİR

- Karadeniz Bölgesi: KASTAMONU - AMASYA

- Marmara Bölgesi: BURSA – EDİRNE

Hürriyette yayınlanan yazıya göre: Ortaylı yazısında bir şehri gezmenin 7 tavsiyesini şöyle sıraladı:

- Bir şehri ilk defa görüyorsanız, bir dakika bile dinlenmeyeceksiniz.

- Yürüyeceksiniz. Gençseniz ve bir şehirde gönlünüzce yürümüyorsanız orayı gezdiğinizi söyleyemezsiniz.

- Bir şehre ilk defa gidiyorsanız çok yoğun bir program yapacaksınız, illâ ki yorulacaksınız.

- O şehir hakkında her fırsatta okuyacaksınız, hatta şehri gezerken bile okuyacaksınız. 20 saat geziyorsanız mesela, iki saat da okuyacaksınız. Gezi sırasında okuyacaksınız. Rehber de bulduysanız, programınızda olmasa da üşenmeden gidip bakın.

- Harita bakacaksınız, fotoğraf çekeceksiniz, not tutacaksınız.

- Müzeleri gezeceksiniz ama mutlaka çarşıya-pazara da karışacaksınız. Bunları görmeden o çevreyi tanıyamazsınız.

- Güvenliği hesaba katarak şehri gece de gezin. Gece, bir şehrin güzelliğidir.