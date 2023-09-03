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Aktüel İlber Ortaylı'dan 7 şehir için tavsiye: Tur için Eylül - Ekim ayı yorumu! 'Gece de güzel'
Aktüel

İlber Ortaylı'dan 7 şehir için tavsiye: Tur için Eylül - Ekim ayı yorumu! 'Gece de güzel'

Yeniakit Publisher
2023-09-03 17:47:00 - 2023-09-03 19:55:10
İlber Ortaylı'dan 7 şehir için tavsiye: Tur için Eylül - Ekim ayı yorumu! 'Gece de güzel'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, ezber bozan açıklama yaptı. Türkiye’nin eylül ve ekim aylarında gezilmesi en kolay ve güzel şehirlerini sıraladı. İşte sırası

Ortaylı, her bölgeden gözde iki şehir ismi önerdi:

- Akdeniz Bölgesi: ANTALYA - MERSİN

- Doğu Anadolu Bölgesi: VAN - KARS

- Ege Bölgesi: MANİSA - MUĞLA

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi: MARDİN - ŞANLIURFA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- İç Anadolu Bölgesi: NEVŞEHİR - ESKİŞEHİR

- Karadeniz Bölgesi: KASTAMONU - AMASYA

- Marmara Bölgesi: BURSA – EDİRNE

Hürriyette yayınlanan yazıya göre:  Ortaylı yazısında bir şehri gezmenin 7 tavsiyesini şöyle sıraladı:

- Bir şehri ilk defa görüyorsanız, bir dakika bile dinlenmeyeceksiniz.
- Yürüyeceksiniz. Gençseniz ve bir şehirde gönlünüzce yürümüyorsanız orayı gezdiğinizi söyleyemezsiniz.
- Bir şehre ilk defa gidiyorsanız çok yoğun bir program yapacaksınız, illâ ki yorulacaksınız.
- O şehir hakkında her fırsatta okuyacaksınız, hatta şehri gezerken bile okuyacaksınız. 20 saat geziyorsanız mesela, iki saat da okuyacaksınız. Gezi sırasında okuyacaksınız. Rehber de bulduysanız, programınızda olmasa da üşenmeden gidip bakın.
- Harita bakacaksınız, fotoğraf çekeceksiniz, not tutacaksınız.
- Müzeleri gezeceksiniz ama mutlaka çarşıya-pazara da karışacaksınız. Bunları görmeden o çevreyi tanıyamazsınız.
- Güvenliği hesaba katarak şehri gece de gezin. Gece, bir şehrin güzelliğidir.

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Aktüel

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