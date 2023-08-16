İlber Ortaylı ve Bartholomeos Zeytinliköy'de omuz omuza

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Rumlar tarafından düzenlenen "Meryem Ana’yı anma programları" çerçevesinde adaya gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, doğup büyüdüğü Zeytinliköy’de Rum ve Türk vatandaşlarla sohbet ederek, "Herkese selamlar, sevgiler. Hayır dualarım sizinle beraber olsun" dedi.

Dünyanın İlk ve Tek Sakin Adası (Cittaslow) olan Gökçeada ilçesinde her yıl Ağustos ayında, Rumlar tarafından "Meryem Ana’yı anma programları" düzenleniyor. Bu yıl da program çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada’ya geldi. Bartholomeos beraberinde Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Kanada Metropoliti Başpiskopos Sotirios Athanassoulas ve misafiri olan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile doğup büyüdüğü Zeytinliköy’e geçti. Köy meydanında aracından inen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Rum ve Türk vatandaşlarla sohbet ederek, “Herkese selamlar, sevgiler. Hayır dualarım sizinle beraber olsun. İlber Ortaylı Hocamız ve Kanada Metropoliti Başpiskopos Sotirios Athanassoulas bizim değerli misafirimiz” dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ardından yürüyerek kardeşinin evine geçti. Bartholomeos’un, yarın Tepeköy’de açık havada düzenlenecek ayine katılması bekleniyor.