İlber Ortaylı sahneye çıkacakken fenalaştı
Hitap ettiği kitleye göre konuşan ve savunduğu görüşler sürekli değişen Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı ani bir rahatsızlık nedeniyle Bilecik'te düzenlenecek sempozyuma katılamadı.
Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında planlanan sempozyum, İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nedeniyle iptal edildi.
Bilecik Belediyesi, yaptığı açıklamada, "5 Eylül Perşembe günü saat 19:00'da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenmiştir. Yeni tarih belirlendiğinde vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Daha önce de sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen İlber Ortaylı, geçen Nisan ayında uçağa binecekken tansiyon problemi yaşamış ve uçağın kalkışı ertelenmişti. O dönemde yapılan müdahaleler sonrası durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.
Öte yandan, Ortaylı'nın geçtiğimiz aylarda katarakt ameliyatı geçirdiği ve bu nedenle görme sorunları yaşadığı biliniyor. Birçok canlı yayında göz yorgunluğu, baş ağrısı ve ışığa karşı hassasiyet gibi şikayetlerde bulunan Ortaylı, bu süreçte sağlık sorunları nedeniyle sıkça gündeme gelmişti.
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