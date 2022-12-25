İlber Ortaylı böyle isyan etti: Tam bir görgüsüzlük

Youtube’da Candaş Tolga Işık’ın konuğu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "serpme kahvaltı" yorumu dikkat çekti.

Serpme kahvaltıyı "görgüsüzlük" olarak nitelendiren Ortaylı, şunları söyledi:

"Serpme kahvaltı tam bir görgüsüzlük. Bu gıda kıtlığında hele böyle bir israfa hiç gerek yok. Çünkü önlerine alıyorlar o serpme. Ne kadar obur olursa olsun ne kadar aç olursa olsun yarısı kalıyor. Üstelik yarısı da efendice kalsa başka şeye yarar. İçine edip geziyorlar. Şey tarlasına girmiş gibi. Hepsi çöp… Bunun kadar nefret ettiğim bir şey yok."