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Ekonomi İLBANK, 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzaladı
Ekonomi

İLBANK, 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzaladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ile Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) arasında 9 ilde çevreye duyarlı 35 projenin hayata geçirilmesini sağlayacak toplam 3,5 milyar liralık “Yerel Yönetimler Çevre Geliştirme Projesi Kredi Anlaşması” imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 11:42:00 -
İLBANK, 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzaladı

İLBANK Sosyal Tesisleri’ndeki imza törenine, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük ile JICA Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro Nobuhiro katıldı. İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Yetim, “Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı tarafından finanse edilen ve İller Bankamız aracılığıyla yürütülecek 3,5 milyar liralık 3. kredi paketi, 9 yerel yönetimimiz için çok büyük önem taşıyor. Başta çevresel altyapı sektörü olmak üzere, ulaşım ve afet riski yönetimi sektörlerinde hayata geçirilecek 35 projemiz, hem söz konusu 9 ilimize hem de ülkemize oldukça önemli katkılar sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

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