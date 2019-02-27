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“İlave istihdam çağrısına gönülden evet diyoruz”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Her yeni istihdamda devletimiz ‘maaş, vergi ve SGK primi’ desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek” dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
“İlave istihdam çağrısına gönülden evet diyoruz”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Her yeni istihdamda devletimiz ‘maaş, vergi ve SGK primi’ desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek” dedi. Avdagiç, İTO üyelerini önceki gün açıklanan İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında uygulanan teşviklerden en üst seviyede yararlanmaya çağırdı.

Katkı sunmaya çağırdı

Avdagiç, “İstanbul iş dünyasının 406 bin firmadan oluşan güçlü sesi olarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ilave istihdam çağrısına, gönülden evet diyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak, tüm işletmelerimizi, tüm üyelerimizi yeni bir ruh ile istihdama katkı sunmaya çağırıyoruz” dedi. Avdagiç, devletin 30 Nisan’a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacağını belirterek, “Yeni yatırım planı yapmak sizden, ilave istihdam edeceğiniz çalışanın maaşı da sigortası da vergisi de devletten. Siz en az bir işsize iş verin, bereketi hem sizin hem ülkemizin olsun” diye konuştu.

“İstihdam seferberliği 2019 programı”

Şekib Avdagiç, İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında işverene sunulan imkanlara dikkati çekerek, “Bu fırsatı hep birlikte çok iyi kullanmalıyız” dedi. Avdagiç, “Yeni paket, istihdamda rekor getirecektir. İstihdam üretime artış ve kalite olarak yansıyacaktır. Üretilen her mal ihracat olarak değer kazanacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  2. İTO
  3. İstihdam Seferberliği 2019
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Şekib Avdagiç
  6. İstihdam Seferberliği 2019 programı

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