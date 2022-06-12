İlahiyatçılardan “sade düğün töreni” uyarısı

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Cuma günü Diyanet tarafından camilerde okutulan hutbede de buna dikkat çekilerek, “Anne-baba ve gençler olarak evliliklerde kolaylaştırıcı olalım. Nişanımız, nikâhımız, düğünümüz sade ve mütevazı olsun. Taleplerimiz makul ölçüleri aşmasın” denildi. Konuya ilişkin konuşan Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise, “Geleceğimizi kurtarmak ve kadim kültürümüzü yaşatmak için kesinlikle geçmişimizle olan bağlarımızı kopartmamamız gerekir. Her bir birey, sorumlu olduğunu asla aklından çıkarmamalıdır. Bizim kültürümüz bize yeter” dedi. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da, şunları kaydetti: “Türk-İslam Medeniyetimizin değerleri gerçekten yaşatılırsa ne kişi mutsuz, ne aile huzursuz ne de toplum umutsuz olur. Asırlarca oluşmuş güçlü aile yapımızı bozucu her türlü yayından, filmlerden, dizilerden, kutlama adına yapılan ne idüğü belirsiz tören ve etkinliklerden uzak durulmalıdır. Bunun için de kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve hepimize büyük görevler düşmektedir.”