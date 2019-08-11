İlahiyatçı Çeker’den “Çocukları uzak tutun” diyen psikologlara tepki! 'Kurban kesimi sırasında çocuklarınız da bulunsun'

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Prof. Dr. Orhan Çeker, kurban kesimi sırasında çocukların başında olup olmamasına ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Kurban ibadetimizi ‘vahşet’ olarak göstermeye hiç kimsenin hakkı yoktur”

Bazı psikologların “Kurban kesiminde çocuklar bulunmamalı. Kurban Bayramı çocuklar için travmaya dönüşmesin” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, “Bu tür sözler tümden batıl ve şeytani sözlerdir. Kurban ibadetimizi ‘vahşet’ gibi göstermeye hiç kimsenin hakkı yoktur.” şeklinde konuştu.

“İslam’dan nefret ettirmeyi amaçlıyorlar”

Çocukların Kurban ibadetinin bütün aşamalarında bulunarak yer almaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Çeker, “Müslümanların Kurban ibadetini ‘vahşet’ olarak gösterenlerin kendileri vahşidirler. Öncelikle kendilerini vahşilikten kurtarsınlar. ‘Kurban’ denildiğinde akıllara Hz.İbrahim gelir. Hz. İbrahim kendi oğlunu kurban olarak kesmeye teşebbüs etmiştir. ‘Çocuklarınızı kurban keserken göstermeyin’ şeklindeki sözler İslam’dan nefret ettirmeye ve ‘öcü’ gibi göstermek amaçlıdır.” dedi.

“Kurban ibadetimizin tüm aşamalarında çocuklar başında bulunmalı”

Kurban ibadetinin tüm aşamalarını çocukların şahit olması gerektiğini belirten İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kurban ibadetimizi yerine getirirken çocuklar başında bulunmalı ve bizzat tüm aşamaları izlemelidir. Biz çocukluktan bu yana kurban kesilirken başında bulunduk ve çok şükür psikolojimizde bir eksiklik hissetmiyoruz. Kurban ibadetimiz üzerinden İslam’la alay etmekten vazgeçsinler. Kurban ibadetimizin tüm aşamalarını izleyen çocukların zihninde güzel hatıralar oluşur İslam’a bağlılığı artar. Çocuklar kurban ibadetine iştirak etmelidir.”