İlaçlısını yiyor, ilaç arıyoruz!

Tabii bu arada ilgili ilgisiz her önüne gelen ahkam kesiyor.



Bir doktor ya da diyetisyen karşınıza geçip margarinin yayık tereyağından, pastörize sütün köylüden alınmış taze sütten daha yararlı, tarım ilaçlarının zararsız olduğunu söyleyebiliyor.

Oysa yapılan araştırmalara göre organik gıdalar daha çok antioksidan ve daha az böcek ilacı kalıntısı taşımasından dolayı endüstriyel gıdalara göre çok daha sağlıklı. İngiltere’de Newcastle Üniversitesi de bu konuda kapsamlı bir araştırma yapan eğitim kurumlarından biri.

Organik gıdaların, endüstriyel tarım yöntemleriyle yetiştirilen gıda ve hububatlara göre %19 ve %69 arasında değişen oranlarda daha çok antioksidan madde içerdiği sonucuna varan araştırmacılar, “organik gıdalarda bulunan antioksidan maddelerin kalp- damar, nörodejeneratif hastalıklar ve kanseri önlediğini belirtiyor.

4 KAT FAZLA BÖCEK İLACI

Oysa ilaçlı tarımla üretilen gıdalardaki böcek ilacı kalıntısı, organik gıdalardakine göre 4 kat daha fazla.

Ayrıca organik gıdalardaki, kadmiyum metali ve diğer zehirli metallerin oranı ilaçlı yöntemle yetiştirilmiş gıdalara göre çok daha düşük.

Organik yöntemlerle yetiştirilmiş bir çileğin, hormonla desteklenmiş, tarım ilacıyla böcekten korunmuş, verimi artmış, ilaç kalıntılı çilekten daha sağlıklı olmadığını söylemek ancak akıl tutulmasıyla açıklanabilir.

Besin kalitesi farkı yok, diyelim ki lezzet faktörünü de üzerine üç kaşık pudra şekeri dökerek çözdük. Peki insan yağ dokusu ve anne sütünde yapılan analizlerde yoğun miktarda tarım ilacı kalıntılarının bulunmasına ve bu ilaçların kısırlıktan kansere birçok hastalığa sebep olmasına ne diyebiliriz?

Kanser başta olmak üzere hastalıklar hızla artarken böcek ilaçlarının aşırı doz kullanılmasının önüne geçilemiyor. Uyarılar para etmiyor. Modern hayat galiba kendi kendini zehirlemek anlamına gelir oldu.

İlaçlanarak yetiştirilen ürünler, insanlığı hastanelerden, hekimlerden ilâç arar hale düşürüyor.

Nasıl seçeceksiniz?

Hormonlu besinlerden sakınmak istiyorsanız büyük olanları değil, daha küçükleri tercih etmenizde fayda var. Küçük patlıcanların tadı daha az acımtırak olmaya yatkındır, ayrıca daha ince bir kabuğa ve daha az çekirdeğe sahiptir.

Patlıcanların rengi simsiyah olmalı ve tutulduğunda ele renk vermemeli. Şayet veriyorsa ilaçlanmıştır.

Meyve seçiminde ağırlığına da dikkat etmek lazım. Daha ağır meyveler daha sulu olur.

Kabuğunun çatlaklarla dolu olması da kötüye işaret değil. Bu meyvenin kabuğu çatlatacak kadar sulu olduğunu gösterir.

Mesela nar seçerken hem ağır olmasına hem de renginin parlaklığına dikkat etmeniz gerekiyor.

Meyvelerin ne kadar olgun olduğunu kokusu ele verir

Büyüklerimiz boşuna "Bu kavun değil ki koklayıp da alasın" dememişler. Konu meyve seçimiyse kokusu birçok şeyi anlamamızı sağlıyor çünkü. Bir meyvenin ne kadar olgun olduğunu anlayabilmek için altını koklamaktan çekinmeyin. Eğer iyi bir meyveyse güçlü bir koku yayacaktır.

Soğan seçiminde ise kokmamasına ve sert olmasına dikkat edin.



Patatesin taze olup olmadığını anlamak için baş parmağınızla patatesin kabuğuna hafif bir baskı yapın, kabuğu kolayca sıyrılıyorsa ve içi sarıysa tazedir. Hem lezzetli, hem de dayanıklıdır.

Ayrıca aşırı gübre ve hormon kullanılan patateslerin iç kısımlarında kararmalar vardır; şekilsiz ve yumruları birbirine yapışıktır.

Domateslerin ağır, kırmızı ve kabuğu ince olanı tercih edin

Yuvarlak şeklini bozan sivri çıkıntılar varsa ve içi fazlaca boşsa hormonlu bir domatesi elinizde tutuyor olabilirsiniz. Çileğin şu an tam da mevsimi. Olgunlaşmamış çileği sert olmasından anlayabilirsiniz. Yamru yumru, yapışık olmayanları tercih edilmeli.

Karpuzu elinize aldığında ağırlığını hissetmelisiniz. Kabuğu aynalı ve parlak olmalı. Ayrıca hormonlu karpuzlarda ciddi bir nişasta kokusu alırsınız.

Kavunun kokusu onun taze ve olgunluğu hakkında fikir verir. Ayrıca kabuğunun parlaklığı da aynı derecede önemli. Karpuz gibi kavunu da elinizde tartarak alın. Çünkü o da karpuz gibi ağır olmalı. Farkı; kavunun karpuzun aksine bekledikçe ağırlaşması ve tadının güzelleşmesi. Aklınızda olsun.