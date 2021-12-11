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Sağlık İlaçlar için de 'acil kullanım onayı' verilebilecek
Sağlık

İlaçlar için de 'acil kullanım onayı' verilebilecek

"Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 22:20:00 - 2021-12-11 22:24:42
İlaçlar için de 'acil kullanım onayı' verilebilecek

Yapılan düzenlemeyle, artık ilaçlar için de 'acil kullanım onayı' verilebilecek. Halk sağlığını tehdit eden durumlar için koşullu ruhsatlandırma yapılabilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) hazırlanan "Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle halk sağlığı tehditlerine karşı acil durumlarda kullanılacak ilaçlar için "acil kullanım onayı" verilmesine imkan sağlandı.

Değişikliklerle ruhsatlandırma süreçlerinde karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi ve güncel sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı cevap oluşturulabilmesi amaçlandı.

Yaşamı tehdit eden veya ciddi derecede engellilik yaratan hastalıkların tedavisi, önlenmesini veya teşhisini amaçlayan ilaçlar için de bu prosedür uygulanabilecek.

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