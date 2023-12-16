İlaca yüzde 25 zam yapıldı
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 25 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden bir Euro değeri, yüzde 25 arttırılarak 14 liradan 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseltildi.
Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 60 lira 51 TL, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 TL oldu.
Söz konusu karar 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
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