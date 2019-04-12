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İlaç yapımında kullanılıyor... Kilosu 100 TL'ye satılıyor

Nadir bulunan ve kuzugöbeği adı verilen mantar Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak yağışların da etkisiyle ortaya çıkmaya başladı. Kazdağları'ndan mantarları toplayan köylüler, kilosunu 100 TL'den satıyor

12 Nisan 2019 Cuma 07:10
İlaç yapımında kullanılıyor... Kilosu 100 TL'ye satılıyor

Özellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yetişen kuzugöbeği mantarı Edremit’in kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için Nisan-Haziran ayları arasında önemli bir gelir kaynağı. Mantar, 200 gramlık poşetlerde 20 liradan satışa sunuluyor.

DHA'nın haberine göre, kuzugöbeği mantarına talebin yüksek olduğunu söyleyen köylülerden Selçuk Özokçu, mantarı alanların genellikle yörede yumurta ile birlikte kavurarak pişirdiğini söyledi ve sözlerine şunları ekledi: "Nisan ayında başlayan yağmurlardan sonra nadir olarak çıkan kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı. Kazdağları’nda genellikle yağışlara göre nisan ayından itibaren çıkıyor. Çam ağaçlarının altından kendisi yetişiyor. İlaç yapımında da kullanıldığı söyleniyor ama zaten nadir olarak çıktığı için biz o tür bir araştırmada bulunmadık. Toplayabildiğimiz birkaç kilo mantarı 200 gramlık poşetlerde satıyoruz. Özellikle yumurtalı kavrulunca çok güzel bir tadı oluyor."

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 06:07
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. Kuzugöbeği mantarı
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